Chi decide sugli spostamenti tra Regioni? Ora tutte le regole di Conte potrebbero saltare (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il 15 febbraio scadrà il divieto di spostamento tra Regioni ma, complice la crisi di Governo, la proroga della misura potrebbe saltare. Cosa ne sarà, dal 15 febbraio, delle restrizioni anti-Covid attualmente in vigore e in scadenza proprio tra una settimana? E soprattutto: a chi spetterà, in questi sette giorni, stabilire come continuare ad affrontare L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il 15 febbraio scadrà il divieto di spostamento trama, complice la crisi di Governo, la proroga della misura potrebbe. Cosa ne sarà, dal 15 febbraio, delle restrizioni anti-Covid attualmente in vigore e in scadenza proprio tra una settimana? E soprattutto: a chi spetterà, in questi sette giorni, stabilire come continuare ad affrontare L'articolo proviene da Leggilo.org.

borghi_claudio : Questa cosa del 'governo dei migliori' è assai buffa. Ero rimasto che quelli che i cittadini pensano (magari ex pos… - rosannabattafa2 : @maxdantoni Chi decide chi sono i migliori? Dove sta scritto che qualcuno sia migliore di me? L'inganno del linguag… - MurcianoRocco : @GassmanGassmann Poca materia grigia è quella che ha chi decide. Escono dappertutto solo in italia gli arresti domi… - PalliCaponera : RT @DizzyOwl1: In pratica bon è il #SuperBowl che va ad una squadra, ma è #TomBrady che decide a chi va il Super Bowl. A 43 anni. ???#legen… - stefanobezz : Per me Draghi gliela ricaccia su per in naso. Questi non hanno ancora capito che non è uomo che si fa tirare la gia… -