Calcio: Luis Alberto, 'la Juve resta la favorita' (Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma, 8 feb. - (Adnkronos) - "Tutti dicevano che era una squadra morta ma la Juve non puoi mai lasciarla indietro. resta la favorita". Così il centrocampista della Lazio Luis Alberto nel corso di una diretta su Twitch. "Alla Juve serve ancora un po' di tempo, ha iniziato da qualche settimana a lavorare meglio", aggiunge il 28enne spagnolo prima di esaltare le doti di Nicolò Barella e parlare dei giocatori più forti con i quali ha giocato. "Già quando giocava a Cagliari era uno dei più forti. Per l'Italia deve essere un orgoglio. Ho giocato con tanti giocatori forti, come Gerrard, Coutinho, Sterling, ma Luis Suarez è il più forte. Era una cosa pazzesca. Il più forte contro cui ho giocato è Messi. Ho sempre preferito lui a Ronaldo ma anche lui è impressionante. Nessuno ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) Roma, 8 feb. - (Adnkronos) - "Tutti dicevano che era una squadra morta ma lanon puoi mai lasciarla indietro.la". Così il centrocampista della Lazionel corso di una diretta su Twitch. "Allaserve ancora un po' di tempo, ha iniziato da qualche settimana a lavorare meglio", aggiunge il 28enne spagnolo prima di esaltare le doti di Nicolò Barella e parlare dei giocatori più forti con i quali ha giocato. "Già quando giocava a Cagliari era uno dei più forti. Per l'Italia deve essere un orgoglio. Ho giocato con tanti giocatori forti, come Gerrard, Coutinho, Sterling, maSuarez è il più forte. Era una cosa pazzesca. Il più forte contro cui ho giocato è Messi. Ho sempre preferito lui a Ronaldo ma anche lui è impressionante. Nessuno ...

TV7Benevento : Calcio: Luis Alberto, 'la Juve resta la favorita'... - 45acpjoe : RT @sergeeej21: Luis Alberto > Mickycoso e chi pensa il contrario o è romanista o non capisce un cazzo di calcio - claudioSSL1900 : RT @sergeeej21: Luis Alberto > Mickycoso e chi pensa il contrario o è romanista o non capisce un cazzo di calcio - aquilarandagia3 : RT @sergeeej21: Luis Alberto > Mickycoso e chi pensa il contrario o è romanista o non capisce un cazzo di calcio - boonaboorra : @Alessan25709324 @andrea5788 Il centrocampista più forte della Roma è veretout. Per il resto Villar crescerà ma val… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Luis Braida: "Gattuso? Quando i risultati non arrivano, ovvio che l'allenatore vada in discussione"

Il calcio è cambiato, oggi si marca meno, perché si prova ad occupare più lo spazio, ma si gioca di ... Luis Enrique? Molto bravo, d'altronde allena la Nazionale. Gattuso? Tutte le piazze sono ...

Via Nomentana, calciatore perde la vita all'incrocio della morte

... Luis Andriu Figueroa Fierro, già studente dell'istituto tecnico per geometri "Valadier" a Prati, che nel 2019 ha preso parte al Mundialido, il famoso torneo di calcio organizzato al centro sportivo ...

Calcio: Luis Alberto, 'la Juve resta la favorita' Il Tempo Calcio: Luis Alberto, 'la Juve resta la favorita'

Roma, 8 feb. - (Adnkronos) - "Tutti dicevano che era una squadra morta ma la Juve non puoi mai lasciarla indietro. Resta la favorita". Così il centrocampista della Lazio Luis Alberto nel corso di una ...

CALCIO – I biancocelesti agganciano la Roma al 4/o posto

In sofferenza, la Lazio supera il Cagliari con un gol di Ciro Immobile nel secondo tempo e aggancia la Roma al quarto posto in classifica a 40 punti. Ô la sesta vittoria consecutiva per i biancocelest ...

Ilè cambiato, oggi si marca meno, perché si prova ad occupare più lo spazio, ma si gioca di ...Enrique? Molto bravo, d'altronde allena la Nazionale. Gattuso? Tutte le piazze sono ......Andriu Figueroa Fierro, già studente dell'istituto tecnico per geometri "Valadier" a Prati, che nel 2019 ha preso parte al Mundialido, il famoso torneo diorganizzato al centro sportivo ...Roma, 8 feb. - (Adnkronos) - "Tutti dicevano che era una squadra morta ma la Juve non puoi mai lasciarla indietro. Resta la favorita". Così il centrocampista della Lazio Luis Alberto nel corso di una ...In sofferenza, la Lazio supera il Cagliari con un gol di Ciro Immobile nel secondo tempo e aggancia la Roma al quarto posto in classifica a 40 punti. Ô la sesta vittoria consecutiva per i biancocelest ...