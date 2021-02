Boxe | Mondiali Youth 2021 in Polonia ad aprile

Leggi su oasport

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Si svolgeranno ad, dal 10 al 24, imaschili e femminili. A rivelarlo è l’AIBA, che ha scelto dunque la location dell’Est per ospitare la manifestazione giovanile iridata. Sirà, in particolare, allo Hala Legionow Sports Complex, che si trova a Kielce. Aperto nel 2006, questo impianto può contenere fino a 4200 posti: una sede di una certa rilevanza, anche se non si sa quanta gente potrà assistere ai match per l’attuale emergenza sanitaria. La stessa sede era stata già scelta per il 2020, ma la pandemia di Covid-19 ha consigliato di spostare in avanti la manifestazione, che si sarebbe dovuta svolgere dal 2 al 9 novembre. Si tratterà in particolare della ventunesima edizione, la settima da quando la denominazione è cambiata da Junior a. Si tratta della prima volta in cui il ...