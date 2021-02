BCE, Lagarde: fondi del Next Generation EU da dispiegare rapidamente (Di lunedì 8 febbraio 2021) (Teleborsa) – Per la presidente della BCE Christine Lagarde è “essenziale dispiegare rapidamente i fondi di Next Generation Eu“. In un’audizione di fronte al Parlamento europeo, Lagarde ha infatti sostenuto che questo “spingerebbe la crescita potenziale e contribuirebbe al raggiungimento degli obiettivi dell’Ue sul cambiamento climatico e della digitalizzazione“, una situazione che potrebbe rafforzare la crescita dei Paesi già a partire da quest’anno. “Abbiamo anche bisogno di politiche europee ambiziose – ha aggiunto – per garantire che i mercati obbligazionari e azionari integrino i prestiti bancari e le risorse pubbliche nel finanziamento a favore di una ripresa sostenibile”. Per la presidente l’inizio della campagna di vaccinazioni è “la luce tanto attesa alla fine ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 8 febbraio 2021) (Teleborsa) – Per la presidente della BCE Christineè “essenzialediEu“. In un’audizione di fronte al Parlamento europeo,ha infatti sostenuto che questo “spingerebbe la crescita potenziale e contribuirebbe al raggiungimento degli obiettivi dell’Ue sul cambiamento climatico e della digitalizzazione“, una situazione che potrebbe rafforzare la crescita dei Paesi già a partire da quest’anno. “Abbiamo anche bisogno di politiche europee ambiziose – ha aggiunto – per garantire che i mercati obbligazionari e azionari integrino i prestiti bancari e le risorse pubbliche nel finanziamento a favore di una ripresa sostenibile”. Per la presidente l’inizio della campagna di vaccinazioni è “la luce tanto attesa alla fine ...

