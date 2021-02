(Di lunedì 8 febbraio 2021) Cosa c’è davvero traCannavò? Ormai è una domanda ricorrente tra i coinquilini della Casa del GF Vip e quasi certamente questa sera non mancherà una clip incentrata proprio sui due giovani amici. A far alimentare il gossip nella Casa ci ha pensato un biglietto scritto danei giorni scorsi,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

lapinella : Che ragazzo educato e sensibile Andrea Zenga. Che tenerezza vederlo con suo fratello?? #AndreaZenga #gfivip - trash_italiano : ANDREA ZENGA MA LA BELLEZZA #GFVIP - trash_italiano : Carlotta Dell’Isola appena esce dalla casa spara a zero su Andrea Zenga (di solito non metto considerazioni persona… - stefy05220803 : RT @Rory9210: Andrea Zenga che ti guardi e tu Stefania cosa ti ridi? ?? ?? #gfvip #tzvip #sovip - stefy05220803 : RT @Rory9210: Andrea croccantino geloso di Zenga ieri mi ha ammazzato e Stefania che se la ride di gusto??????? #tzvip #sovip -

Nella clip l'influencer milanese gioca a pallavolo in giardino conZelletta, Pierpaolo Pretelli ema fra un punto e l'altro della partita, Tommaso si lascia sfuggire una frase che ...Sesta posizione per Maria Teresa (3%);(1,1%); Rosalinda (1%);(0,5%) e Samantha (0,2%). Un sondaggio simile è stato aperto anche da Grande Fratello Forum ed in questo caso il podio è ...L'ex fidanzata di Andrea Zenga volta pagina. Mentre Zenga è al GF Vip, Alessandra Sgolastra mostra sui social il nuovo fidanzato Luca Clementi ...Andrea Zenga frena con Rosalinda: "Non c'è nulla, lei sta per andare a convivere", il commento sulla sua amicizia con la Cannavò.