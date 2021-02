Accordo Jaguar-Land Rover ed Enel X, pacchetto JuicePack per modelli elettrificati (Di lunedì 8 febbraio 2021) E’ Enel X il nuovo partner italiano di Jaguar Land Rover nella sua strategia di elettrificazione che ha come obiettivo una mobilità sempre più sostenibile e diffusa. Grazie all’Accordo con la business line ‘green’ del Gruppo Enel i clienti interessati all’acquisto della Jaguar I-Pace o di uno dei modelli plug-in Jaguar e Land Rover in arrivo sul mercato potranno usufruire del JuicePack di Enel X, un pacchetto di offerte – declinato in due ambiti, Home e Street – destinate a risolvere le diverse esigenze connesse all’utilizzo di un modello elettrificato. Con JuicePack Home – Ricarica Privata, è possibile fare il pieno di energia per la ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 8 febbraio 2021) E’X il nuovo partner italiano dinella sua strategia di elettrificazione che ha come obiettivo una mobilità sempre più sostenibile e diffusa. Grazie all’con la business line ‘green’ del Gruppoi clienti interessati all’acquisto dellaI-Pace o di uno deiplug-inin arrivo sul mercato potranno usufruire deldiX, undi offerte – declinato in due ambiti, Home e Street – destinate a risolvere le diverse esigenze connesse all’utilizzo di un modello elettrificato. ConHome – Ricarica Privata, è possibile fare il pieno di energia per la ...

