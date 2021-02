Traffico Roma del 07-02-2021 ore 16:30 (Di domenica 7 febbraio 2021) Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione ancora Buona domenica hanno molte le novità Tutto tranquillo sulle strade della rete viaria cittadina nessuna segnalazione sul raccordo e sulle altre autostrade la polizia locale Ci Segnala la chiusura del tunnel che dalla Flaminia per chi proviene dal raccordo conduce verso viale di Tor di Quinto la causa un incidente tutto il Traffico è fatto prosegui verso Corso Francia altro incidente al Castro Pretorio tra via Goito via Gaeta raccomandiamo totalmente le dovute attenzioni spostamenti in parte penalizzati dal maltempo sta piovendo in diverse zone del Lazio non invito alla massima cautela nella guida è a moderare la velocità ricordando al tempo stesso che in autostrada in caso di pioggia il limite massimo di velocità consentito dal codice scende a 110 km orari dobbiamo altresì lavori sul viadotto della ... Leggi su romadailynews (Di domenica 7 febbraio 2021) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione ancora Buona domenica hanno molte le novità Tutto tranquillo sulle strade della rete viaria cittadina nessuna segnalazione sul raccordo e sulle altre autostrade la polizia locale Ci Segnala la chiusura del tunnel che dalla Flaminia per chi proviene dal raccordo conduce verso viale di Tor di Quinto la causa un incidente tutto ilè fatto prosegui verso Corso Francia altro incidente al Castro Pretorio tra via Goito via Gaeta raccomandiamo totalmente le dovute attenzioni spostamenti in parte penalizzati dal maltempo sta piovendo in diverse zone del Lazio non invito alla massima cautela nella guida è a moderare la velocità ricordando al tempo stesso che in autostrada in caso di pioggia il limite massimo di velocità consentito dal codice scende a 110 km orari dobbiamo altresì lavori sul viadotto della ...

