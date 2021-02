Starfield nel 2021 al lancio su Xbox Game Pass? Il giornalista Jez Corden lancia la possibile bomba

(Di domenica 7 febbraio 2021)sarà il prossimo, grande RPG di Bethesda, una virata spaziale dopo anni trascorsi fra terre medievali e lande post-apocalittiche. Nonostante l'importanza di questo progetto, al momento sappiamo ancora molto poco sui suoi contenuti, le sue ambizioni e, soprattutto, il suo periodo d'uscita. Nonostante queste incognite, qualcuno sostiene che la data d'uscita possa essere ben più vicina di quanto crediamo: quel qualcuno non è altro che il notoe insider Jeze per data d'uscita vicina, egli ritiene plausibile unentro la fine del. Leggi altro...

2021 e day - one su Xbox Game Pass? Il giornalista Jez Corden lancia il rumor Possibile? È evidente che una presenza più marcata del mondo digitaletessuto dell'educazione potrebbe ...... dobbiamo catalogare le sue dichiarazioni come rumor e nient'altro, in attesa che sia Bethesda stessa a fare la prima mossa e a rivelare le prime informazioni sucaso volessimo dare ...Secondo i due, i grossi titoli in arrivo nel 2021 su Xbox Game Pass da parte di team più o meno interni sono sostanzialmente due: uno è il già noto Halo Infinite, mentre l'altro sarebbe Starfield. Secondo il noto insider e giornalista Jez Corden, Starfield di Bethesda potrebbe arrivare entro la fine dell'anno ed essere presente fin dal day one nel catalogo Xbox Game Pass.