San Leonardo va all' asta | Fano rischia una perdita La Fondazione interessata

Fano - Così, come la vediamo adesso è stata ricostruita ex novo su disegno di Prospero Selvelli e del figlio Cesare e aperta al culto nel 1820, ma la chiesa di San Leonardo, oggi sconsacrata, è molto ...

FANO - Così, come la vediamo adesso è stata ricostruita ex novo su disegno di Prospero Selvelli e del figlio Cesare e aperta al culto nel 1820, ma la chiesa di San Leonardo, oggi sconsacrata, è molto più antica, pur essendo stata rifatta più volte. La data è l'11 marzo E' dunque un edificio tormentato che tra poco più di un mese vedrà consumarsi un nuovo ...

Finito il lockdown, aumentano i seuqestri di droga 'on the road': tre giovani segnalati

Infine, una pattuglia della Stazione Parma Centro, nel transitare nel quartiere San Leonardo, ha controllato un 30enne italiano, fuori dalla propria abitazione dopo le 22 e particolarmente nervoso: ...

Violento scontro in Val Passiria, automobilista estratto dalle lamiere con le pinze idrauliche

SAN LEONARDO IN PASSIRIA. Impressionante incidente stradale nel comune di San Leonardo in Passiria. Dopo un violento scontro, avvenuto nella serata di ieri, una persona incastrata tra le lamiere. Per ...

