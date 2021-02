Roma, tragico incidente sulla Nomentana: ragazzo muore sul colpo (Di domenica 7 febbraio 2021) tragico incidete stradale all’incrocio tra via Nomentana e viale Regina Margherita. Causato anche dal forte mal tempo l’impatto è avvenuto tra un’auto ed una moto. Purtroppo il ragazzo che guidava la moto è morto sul colpo mentre la ragazza, che era dietro di lui, è stata trasportata in ospedale dal 118. Le linee del tram 3 e 19 che percorrono viale Regina Margherita sono interrotte causa incidente. Sul posto la Polizia Locale per la viabilità e i Carabinieri per gli accertamenti dell’incidente. Leggi anche: Tremenda tragedia. Trasportano cagnolini da far adottare ma hanno un terribile incidente in autostrada: morti 3 volontari e un cane su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 7 febbraio 2021)incidete stradale all’incrocio tra viae viale Regina Margherita. Causato anche dal forte mal tempo l’impatto è avvenuto tra un’auto ed una moto. Purtroppo ilche guidava la moto è morto sulmentre la ragazza, che era dietro di lui, è stata trasportata in ospedale dal 118. Le linee del tram 3 e 19 che percorrono viale Regina Margherita sono interrotte causa. Sul posto la Polizia Locale per la viabilità e i Carabinieri per gli accertamenti dell’. Leggi anche: Tremenda tragedia. Trasportano cagnolini da far adottare ma hanno un terribilein autostrada: morti 3 volontari e un cane su Il Corriere della Città.

