Renzi felice per Draghi: “Ho reso un servizio al Paese” (Di domenica 7 febbraio 2021) Il leader di Italia Viva Matteo Renzi esulta per il governo Draghi: “Mi hanno insultato ma ho reso un servizio al Paese, sono rilassato e felice” “Mi hanno ricoperto di insulti e ho perso potere. Ma ho reso un servizio al Paese. Sono rilassato e felice. Si è chiusa per me la partita più difficile della… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di domenica 7 febbraio 2021) Il leader di Italia Viva Matteoesulta per il governo: “Mi hanno insultato ma hounal, sono rilassato e” “Mi hanno ricoperto di insulti e ho perso potere. Ma hounal. Sono rilassato e. Si è chiusa per me la partita più difficile della… L'articolo Corriere Nazionale.

repubblica : Matteo Renzi: 'Draghi fino al 2023 e Recovery riscritto da capo. Felice ma ho patito l'odio' - Agenzia_Ansa : 'Sono felice di vedere una personalità come Draghi pronta a guidare il Paese'. 'Io voglio rifiatare. L'odio e il p… - SkyTG24 : 'Non ho niente da festeggiare. Sono solo felice di vedere una personalità come #Draghi pronta a guidare il Paese',… - pietro_busacca : RT @giuseppebertolu: Renzi: 'Con Draghi siamo tutti più tranquilli' - serebellardinel : #Renzi si è sacrificato con #crisidigoverno per #Italia,perchè #Draghi è meglio di #Conte per spendere 209 MILIARDI… -