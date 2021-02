Quentin Tarantino esprime la sua opinione su Joker

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 7 febbraio 2021) , Il film diretto da Todd Philips e rilasciato nelle sale nell’ottobre 2019, è riuscito fin da subito a far parlare di se, dividendo l’utenza tra chi lo acclamava come film del secolo e chi urlava al sopravvalutato. Cosa ha dettosued Edgar Wright sono stati protagonisti di un lunghissimo podcast per Empire Magazine che ha toccato vari punti e in questoha espreso la suasul film di Todd Philips,, in particolare della scena in cui Arthur Fleck è ospite del talk show di Murray Franklin (Robert De Niro), che ha come tragico culmine, si perdonerà lo spoiler ormai caduto in prescrizione, all’uccisione del conduttore. Le sue parole “La sovversione del ...