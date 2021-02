Piera Napoli cantante neomelodica uccisa a Palermo: il marito in caserma (Di domenica 7 febbraio 2021) Non è ancora chiaro se Salvatore Baglione, il marito di Piera Napoli, sia andato in caserma per essere ascoltato o per confessare. Ma possiamo dirvi che anche oggi, 7 febbraio 2021, dobbiamo raccontarvi la storia di un’altra donna uccisa. La vittima oggi è Piera Napoli, cantante neomelodica siciliana di 32 anni. Stando a quelle che sono le prime informazioni in arrivo dalla Sicilia, la donna sarebbe stata uccisa in casa. Il corpo di Piera è stato ritrovato nel bagno della sua casa. Piera è una cantante neomelodica molto conosciuta nel suo ambiente, anche se da qualche tempo non pubblicava nuove canzoni; amante della musica napoletana, con diversi ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 7 febbraio 2021) Non è ancora chiaro se Salvatore Baglione, ildi, sia andato inper essere ascoltato o per confessare. Ma possiamo dirvi che anche oggi, 7 febbraio 2021, dobbiamo raccontarvi la storia di un’altra donna. La vittima oggi èsiciliana di 32 anni. Stando a quelle che sono le prime informazioni in arrivo dalla Sicilia, la donna sarebbe statain casa. Il corpo diè stato ritrovato nel bagno della sua casa.è unamolto conosciuta nel suo ambiente, anche se da qualche tempo non pubblicava nuove canzoni; amante della musica napoletana, con diversi ...

