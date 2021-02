infoitinterno : Pescara, assembramenti fuori controllo. Lite finisce a sediate: ragazzino di 15 anni colpito alla testa - abruzzoweb : COVID: IN ABRUZZO 509 CASI, A PESCARA FOLLA E ASSEMBRAMENTI NEL GIORNO DEI CONTAGI RECORD - infoitinterno : Pescara, folla e assembramenti nel giorno dei contagi record: anche una rissa. Chiuso un locale - MariannaGianfor : RT @Fabiomassimo180: Zona gialla! Assembramenti a Pescara. - MariannaGianfor : RT @Fabiomassimo180: Assembramenti a Pescara! Folla con rissa in centro. -

Ultime Notizie dalla rete : Pescara assembramenti

Preoccupa comunque la curva pandemica e glidi oggi rischiano di determinare perun repentino ritorno in zona rossa... Giulianova e- fanno sapere dalla Questura di Fermo nel report sui controlli di ieri tra ... anche in considerazione di numerose segnalazioni relative alla presenza diall'interno ...All'origine del provvedimento, spiega il vicesindaco e assessore alla Pubblica istruzione, Gianni Santilli, ci sono il rapido aumento dei contagi e, ...Maxi controlli a Pescara, dove ieri si sono registrati assembramenti in centro, per vigilare sul rispetto delle vigenti misure nazionali e regionali disposte per il contenimento del ...