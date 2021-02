Myanmar, migliaia tornano in strada contro il golpe. L’appello del Papa (Di domenica 7 febbraio 2021) migliaia di persone hanno marciato per il secondo giorno a Yangon, la principale città di Myanmar, e altre migliaia sono scese in strada nel resto del Paese del Sud-Est asiatico per protestare contro il colpo di stato militare e chiedere la liberazione del premio Nobel Aung San Suu Kyi, incarcerata da lunedì scorso. È il secondo giorno di fila che la gente protesta. Immagini postate via Facebook, rara eccezione al blocco di internet ordinato dalla giunta militare, mostrano una folla in corteo, con palloncini rossi come il colore della Lega nazionale per il Partito della democrazia (NLD) di Suu Kyi, che scandisce slogan contro l'esercito: "Vogliamo la dittatura militare! Vogliamo la democrazia! ". Molti sventolavano bandiere del partito della leader incarcerata, le mani alzate nel ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 7 febbraio 2021)di persone hanno marciato per il secondo giorno a Yangon, la principale città di, e altresono scese innel resto del Paese del Sud-Est asiatico per protestareil colpo di stato militare e chiedere la liberazione del premio Nobel Aung San Suu Kyi, incarcerata da lunedì scorso. È il secondo giorno di fila che la gente protesta. Immagini postate via Facebook, rara eccezione al blocco di internet ordinato dalla giunta militare, mostrano una folla in corteo, con palloncini rossi come il colore della Lega nazionale per il Partito della democrazia (NLD) di Suu Kyi, che scandisce sloganl'esercito: "Vogliamo la dittatura militare! Vogliamo la democrazia! ". Molti sventolavano bandiere del partito della leader incarcerata, le mani alzate nel ...

