Mourinho | “Non potevamo perdere quattro partite di fila | prestazione solida dei miei ragazzi”

Il tecnico del Tottenham, José Mourinho, ha parlato così dopo la vittoria sul WBA: "Non potevamo perdere quattro gare di fila, quindi è stata una grande partita per noi. Ho amato l'atteggiamento, l'impegno, lo stare insieme, la voglia di vincere. Penso che i ragazzi siano stati molto, molto bravi. Direi una buona, solida prestazione, ma soprattutto un grande cuore da parte dei miei giocatori".

