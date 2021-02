Milan, Pioli: “Ibrahimovic non sorprende. Non guardiamo ancora la classifica” (Di domenica 7 febbraio 2021) Il Milan resta leader della classifica. I rossoneri spazzano via il Crotone con un netto 4-0. L'Inter resta a meno due, mentre la Juventus paga sette lunghezze di distacco, ma con una gara in meno.LE PAROLE DI PioliIl tecnico Stefano Pioli analizza la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "Quello che fa Ibra, conoscendolo, non stupisce. E' un campione. Difficile mantenere quello che sta facendo. Quando sta bene, segna sempre almeno due gol. La squadra è stata brava a crescere. Siamo soddisfatti di aver vinto una partita non semplice. Abbiamo l'obiettivo di pretendere il massimo per vincere ogni singola partita. La gara successiva va sempre vinta. Non credo sia ancora il momento di guardare troppo la classifica. Arriverà un periodo difficile anche perché vogliamo ... Leggi su itasportpress (Di domenica 7 febbraio 2021) Ilresta leader della. I rossoneri spazzano via il Crotone con un netto 4-0. L'Inter resta a meno due, mentre la Juventus paga sette lunghezze di distacco, ma con una gara in meno.LE PAROLE DIIl tecnico Stefanoanalizza la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "Quello che fa Ibra, conoscendolo, non stupisce. E' un campione. Difficile mantenere quello che sta facendo. Quando sta bene, segna sempre almeno due gol. La squadra è stata brava a crescere. Siamo soddisfatti di aver vinto una partita non semplice. Abbiamo l'obiettivo di pretendere il massimo per vincere ogni singola partita. La gara successiva va sempre vinta. Non credo siail momento di guardare troppo la. Arriverà un periodo difficile anche perché vogliamo ...

Gazzetta_it : #Milan, #Elliott raddoppia: al top senza spese folli e due squadre per #Pioli - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Milan, Pioli: 'Ibrahimovic è un campione, non mi stupisce. Titolo? Sette squadre in corsa' - MCalcioNews : Milan-Crotone 4-0. Pioli: 'Ibra? Difficile stupirsi vedendo quello che fa. Dobbiamo pretendere il massimo'… - toninocolasante : @acmilan @hakanc10 Grande calciatore Hakan Calhanoglu, calciatore moderno ma soprattutto pensante in campo, merito… - fcin1908it : Milan, Pioli: 'Non è il momento di guardare alla classifica. Le partite decisive...' - -