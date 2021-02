Milan-Crotone | le formazioni ufficiali

(Di domenica 7 febbraio 2021) Ilper riprendersi il comando della classifica, con un Ibrahimovic a caccia del 500° gol. Ilalla ricerca dell’impresa per iniziare la risalita verso la salvezza. Queste le scelte di Stefano Pioli e Giovanni Stroppa per il match di San Siro:(4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Meite, Kessie; Saelemaekers, Leao, Rebic; Ibrahimovic(3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Luperto; Rispoli, Zanellato, Benali, Vulic, Reca; Di Carmine, Ounas Foto: twitter Parma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Il Milan, scende in campo alle ore 15:00, Stadio San Siro, per ritrovare la testa della classifica. Zlatan Ibrahimovic è a caccia del 500esimo gol con i club. Da una parte il Crotone è l'unica squadra di questo campionato che non ha ancora guadagnato punti da situazione di svantaggio, dall'altra nessuna ne ha persi meno del Milan.