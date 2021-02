LIVE – Avellino-Palermo 0-0 | Serie C 2020 2021 | girone C DIRETTA

(Di domenica 7 febbraio 2021) Ladi, match valido per la ventitreesima giornata delC di. I padroni di casa, reduci da tre successi nelle ultime cinque partite, vogliono proseguire la lorodi risultati utili consecutivi per tentare l’assalto al secondo posto; i rosanero, dal canto loro, arrivano da tre pareggi consecutivi e hanno bisogno di tornare alla vittoria. Calcio d’inizio alle ore 15:00 di domenica 7 febbraio, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. FORMAZIONI UFFICIALI: Forte, Silvestri L., Miceli, Illanes; Ciancio, D’angelo, Aloi, Carriero, Tito; Fella, ...

Diluvia ad. Dopo la buona prestazione con la Ternana, il Palermo va a caccia di punti ma di fronte c'è un altro avversario di 'peso': i rosa sfidano l'di Braglia (che insegue il ...- Dopo la capolista il Palermo affronta l'terzo in classifica. I rosanero dovranno confermare quanto di buono fatto nell'ultimo turno, ma l'è un avversario tosto. Boscaglia per questa sfida effettua alcuni cambi: in difesa Crivello resta fuori per Doda, a centrocampo dentro Broh per Odjer e in avanti torna Saraniti che prende il ...41' - Ci avviamo verso l'intervallo. Tranne rare fiammate (De Rose, Tito e Carriero), la partita ha regalato poche emozioni. Gara condizionata anche dal terreno scivoloso. 37' - ...37' - Grande giocata di Ciancio, che fulmina due avversari e se ne va in progressione verso l'area di rigore del Palermo, fallendo l'assist per Maniero. Ma applausi per il laterale ...