L’ennesima ripartenza di Jason Kubler

"Ripartire" è un verbo che spesso viene utilizzato in ambito sportivo per sottolineare il ritorno di un atleta o di una squadra in seguito ad un periodo difficile. Nel caso del tennista australiano Jason Kubler, questo verbo assume tuttavia una connotazione diversa: è uno stile di vita. Jason nasce a Brisbane nel maggio del 1993 e la sua è un'infanzia tutt'altro che semplice. Suo padre, che lo ha avvicinato al tennis, muore di cancro quando lui ha solo otto anni ma sin daa piccolo mostra un grande spirito combattivo. Questo, unito ad una certa predisposizione verso il tennis, lo porta ad essere numero 1 del mondo a livello Junior nel 2010. Nello stesso anno inoltre fa il suo esordio a livello ATP (nel suo slam di casa, gli Australian Open) ed ottiene il suo primo punto. La sua infanzia complicata sembra alle spalle e con il ricordo del ...

