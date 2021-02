Juventus | verso la sfida con l’Inter | Pirlo cambia ancora interpreti

(Di domenica 7 febbraio 2021)– Lanon può riposarsi, adesso deve già pensare al prossimo match di martedì sera. La semifinale di ritorno di Coppa Italia contro. Si ripartirà allo Stadium dal 2-1 conquistato dai bianconeri a San Siro, un risultato importante in ottica qualificazione. Ma i nerazzurri del grande ex Antonio Conte proveranno a ribaltare tutto, per cui è lecito attendersi unadavvero incandescente.deve gestire nel migliore dei modi le energie dei suoi ragazzi, sicuramente provati da tanti impegni ravvicinati di questo periodo., novità di formazione controCi saranno sicuramente delle novità nella formazione dellache scenderà in campo martedì sera. In porta potrebbe giocare Buffon, dovrebbero giocare ...

capuanogio : La #Juventus ha giocato praticamente nella sua metà campo. Nel ST baricentro a 37 mt (42 nel PT), solo 3 tiri verso… - JuventusFCYouth : #Under23 | In campo verso #JuveLivorno ??? ?? - juventusfc : Verso #JuveRoma: il racconto dei 5??? gol ? E su @JuventusTV potete rivedere i 1?0? più belli ? - Massimi64685567 : @pisto_gol Prendere tutta l’azione della Juventus che porta al secondo gol. Costruzione dal basso. Fluidità e sc… - AzzoJacopo : RT @davideterruzzi: Prendere tutta l’azione della Juventus che porta al secondo gol. Costruzione dal basso. Fluidità e scambi posizioni.… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus verso

Atalanta esono due iceberg o si schivano o si affonda. Il Napoli è a un bivio o 'De ... 'C redo che siamo piùla seconda considerazione ovvero il ' Titanic ' questa squadra sbatte ...Come si vede nel video diRoma, nel primo tempo gli ospiti provano a partire subito in ...impressionare dall'atteggiamento degli avversari e rispondono riuscendo a passare in vantaggio..."La #Juventus ha giocato praticamente nella sua metà campo. Nel ST baricentro a 37 mt (42 nel PT), solo 3 tiri verso la porta contro i 14 della #Roma. Poi c’è #Ronaldo ...Ma i nerazzurri del grande ex Antonio Conte proveranno a ribaltare tutto, per cui è lecito attendersi una sfida davvero incandescente. Pirlo deve gestire nel migliore dei modi le energie dei suoi raga ...