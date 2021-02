Jasmine Carrisi, la primogenita di Albano Carrisi e Loredana Lecciso (Di domenica 7 febbraio 2021) Jasmine Carrisi è nata il 14 giugno del 2001 in provincia di Brindisi, più precisamente a Cellino San Marco. La primogenita di Albano Carrisi e della sua compagna Loredana Lecciso. La giovane, appassionata della musica fin da piccola, ha deciso di seguire le orme del padre e dedicarsi totalmente a questo mondo. Nel 2020 è diventata coach del programma musicale The Voice Senior affiancando il padre nel team Carrisi. La giovane è molto legata al padre, che oltre ad appoggiarla in tutte le sue scelte, le ha dedicato delle parole dolcissimi: “La gente forse non ci crederà, ma io ho scoperto le tue doti quando ho compiuto 70 anni. Cantavi in inglese in un cd che mi hai regalato, sono rimasto senza ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 7 febbraio 2021)è nata il 14 giugno del 2001 in provincia di Brindisi, più precisamente a Cellino San Marco. Ladie della sua compagna. La giovane, appassionata della musica fin da piccola, ha deciso di seguire le orme del padre e dedicarsi totalmente a questo mondo. Nel 2020 è diventata coach del programma musicale The Voice Senior affiancando il padre nel team. La giovane è molto legata al padre, che oltre ad appoggiarla in tutte le sue scelte, le ha dedicato delle parole dolcissimi: “La gente forse non ci crederà, ma io ho scoperto le tue doti quando ho compiuto 70 anni. Cantavi in inglese in un cd che mi hai regalato, sono rimasto senza ...

