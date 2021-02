India, si rompe ghiacciaio sull’Himalaya: diga distrutta, si temono fino a 150 morti (Di domenica 7 febbraio 2021) Nel Nord dell’India un ghiacciaio sulla catena montuosa dell’Himalaya si è staccato e ha provocato la distruzione di una diga: si temono fino a 150 morti e centinaia di feriti. Il disastro naturale è avvenuto oggi, domenica 7 febbraio 2021, nello Stato Indiano dell’Uttarakhand, a circa 500 chilometri della capitale Nuova Delhi. La valanga causata dal distaccamento di una parte di ghiacciaio ha distrutto ponti, strade e la diga di una centrale idroelettrica, provocando così lo straripamento del fiume Alaknanda e una potente inondazione. Tra le vittime si teme ci siano diverse decine di operai della centrale elettrica. Le autorità locali hanno disposto l’evacuazione dei villaggi che sorgono lungo il fiume. “Il numero di vittime non è ... Leggi su tpi (Di domenica 7 febbraio 2021) Nel Nord dell’unsulla catena montuosa dell’Himalaya si è staccato e ha provocato la distruzione di una: sia 150e centinaia di feriti. Il disastro naturale è avvenuto oggi, domenica 7 febbraio 2021, nello Statono dell’Uttarakhand, a circa 500 chilometri della capitale Nuova Delhi. La valanga causata dal distaccamento di una parte diha distrutto ponti, strade e ladi una centrale idroelettrica, provocando così lo straripamento del fiume Alaknanda e una potente inondazione. Tra le vittime si teme ci siano diverse decine di operai della centrale elettrica. Le autorità locali hanno disposto l’evacuazione dei villaggi che sorgono lungo il fiume. “Il numero di vittime non è ...

rosannamartiell : RT @agenzia_nova: #India: Si rompe ghiacciaio himalayano e provoca un'inondazione, si teme per la vita di 150 persone - agenzia_nova : #India: Si rompe ghiacciaio himalayano e provoca un'inondazione, si teme per la vita di 150 persone - Paoblog : Detto in due parole se il personaggio famoso critica (peraltro civilmente), non va bene, se invece loda allora ben… -