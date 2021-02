Governo: sondaggio Demos, 'Draghi piace al 71%, scavalca già Conte' (Di domenica 7 febbraio 2021) Roma, 7 feb. (Adnkronos) - Gradimento al 71%. Mario Draghi schizza in testa alla classifica del gradimento e scavalca Giuseppe Conte. E' quanto emerge dal sondaggio Demos per Repubblica. L'ex-premier resta comunque secondo con il 65%. In fondo alla classifica Matteo Renzi con il 17%. Quanto al giudizio sul possibile Governo Draghi è positivo "soprattutto fra gli elettori del Pd. Dove raggiunge l'85%, cioè, quasi la totalità. Tuttavia, sfiora il 70% anche nella base della Lega e dei Fratelli d'Italia, probabilmente appagati dalle dimissioni di Conte. Nonostante le perplessità dei gruppi dirigenti e la posizione apertamente contraria espressa da Giorgia Meloni". "Meno ampio appare il sostegno fra gli elettori di Forza Italia e, ancor più (meno), del ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 febbraio 2021) Roma, 7 feb. (Adnkronos) - Gradimento al 71%. Marioschizza in testa alla classifica del gradimento eGiuseppe. E' quanto emerge dalper Repubblica. L'ex-premier resta comunque secondo con il 65%. In fondo alla classifica Matteo Renzi con il 17%. Quanto al giudizio sul possibileè positivo "soprattutto fra gli elettori del Pd. Dove raggiunge l'85%, cioè, quasi la totalità. Tuttavia, sfiora il 70% anche nella base della Lega e dei Fratelli d'Italia, probabilmente appagati dalle dimissioni di. Nonostante le perplessità dei gruppi dirigenti e la posizione apertamente contraria espressa da Giorgia Meloni". "Meno ampio appare il sostegno fra gli elettori di Forza Italia e, ancor più (meno), del ...

