Donna uccisa a Palermo | marito fermato per omicidio

(Di domenica 7 febbraio 2021), 7 febbraio 2021 - Svolta nell'delladi 32 anni, Piera Napoli,in casa a: ilSalvatore Baglione, 37 anni, è in stato fermo per l'della cantante ...

Adesso Palermo resta sconvolta da un altro assassinio di una donna, stavolta nel cuore del capoluogo siciliano. Leggi Anche Chi è Piera Napoli, la cantante neomeolodica uccisa a Palermo. L'ultimo post ...Palermo, 7 febbraio 2021 - Svolta nell'omicidio della donna di 32 anni, Piera Napoli, uccisa in casa a Palermo: il marito Salvatore Baglione, 37 anni, è in stato fermo per l'omicidio della cantante neo melodica e madre di 3 figli, il cui corpo senza vita è stato rinvenuto nel bagno della casa. L'uomo si è costituito presso le autorità.