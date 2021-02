Covid, Speranza: “Zona gialla non è scampato pericolo, serve prudenza” (Di domenica 7 febbraio 2021) Sul tema Covid è intervenuto su Facebook il ministro della Salute Roberto Speranza. Le sue parole Quasi tutta Italia è in Zona gialla. Un’ottima notizia sul fronte nazionale, sintomo del fatto che le restrizioni stanno funzionando e i cittadini le stanno rispettando con rigore. Guai però ad abbassare la guardia: è questo l’appello lanciato dal L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 7 febbraio 2021) Sul temaè intervenuto su Facebook il ministro della Salute Roberto. Le sue parole Quasi tutta Italia è in. Un’ottima notizia sul fronte nazionale, sintomo del fatto che le restrizioni stanno funzionando e i cittadini le stanno rispettando con rigore. Guai però ad abbassare la guardia: è questo l’appello lanciato dal L'articolo proviene da Inews.it.

