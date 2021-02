Confermato un aggiornamento per la truffa WhatsApp di febbraio su iPhone e Android (Di domenica 7 febbraio 2021) Occhio alla truffa WhatsApp di febbraio 2021. Nelle ultime ore è stato identificato su WhatsApp un nuovo virus che riguarda la lista contatti di ogni utente e potrebbe diventare davvero molto pericoloso. Al momento l’applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo non sta vivendo un periodo florido, causa l’incomprensione dovuta ai nuovi termini di servizio che saranno imposti a tutti gli utenti, ma continua ad essere molto utilizzata e per questo bisogna fare attenzione al nuovo malware. In aggiornamento la truffa WhatsApp per utenti iPhone e Android a febbraio 2021 Come sempre, quando si tratta di virus diffondibili su WhatsApp. L’aggiornamento della minaccia prevede che il ... Leggi su bufale (Di domenica 7 febbraio 2021) Occhio alladi2021. Nelle ultime ore è stato identificato suun nuovo virus che riguarda la lista contatti di ogni utente e potrebbe diventare davvero molto pericoloso. Al momento l’applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo non sta vivendo un periodo florido, causa l’incomprensione dovuta ai nuovi termini di servizio che saranno imposti a tutti gli utenti, ma continua ad essere molto utilizzata e per questo bisogna fare attenzione al nuovo malware. Inlaper utenti2021 Come sempre, quando si tratta di virus diffondibili su. L’della minaccia prevede che il ...

