Con Draghi cambia tutto? Un momento (Di domenica 7 febbraio 2021) Due premesse per non essere frainteso: 1) l'autorevolezza di Draghi e la novità da lui rappresentata sono fuori discussione; 2) è buona cosa la reazione positiva dell'opinione pubblica, una luce di speranza dentro un tempo cupo, dominato da depressione e smarrimento. Ciò detto registro un mix di esagerazione e di precipitazione nei giudizi di tanti osservatori e opinionisti. Mi spiego. La soluzione Draghi messa in campo da Mattarella è stata saggia e, in certo modo, obbligata per uscire dall'impasse, per fronteggiare l'emergenza, per non fare precipitare il paese verso elezioni sconsigliate da evidenti ragioni sanitarie e che comunque avrebbero comportato lunghi mesi di paralisi. Ma la portata dei problemi sta tutta ancora lì. Un piano vaccinale senza precedenti né paragoni, il collasso dell'economia con il suo corredo di disoccupazione e precarietà, ...

