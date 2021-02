Cinema | addio a Robert Jones | sceneggiatore da oscar con ' Tornando a casa'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 7 febbraio 2021) Los Angeles, 7 feb. - Adnkronos) - Loe montatoretografico statunitenseClifford, vincitore del premioper la migliore sceneggiatura originale per il film "" (1978), è morto lunedì 1 febbraio nella suadi Los Angeles dopo una lunga malattia all'età di 84 anni. L'annuncio della scomparsa è stato dato oggi da "The Hollywood Reporter" dalla figlia Leslie. Nato a Los Angeles il 30 marzo 1936 era figlio del regista e montatore Harmoned ha intrapreso la stessa carriera del padre come montatore lavorando per i suoi primi due film, usciti entrambi nel 1963, "Gli esclusi" e "Questo pazzo, pazzo, pazzo, pazzo mondo". In seguito si è occupato del montaggio ...