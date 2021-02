CEV Champions League 2021: Novara prima nella Pool E, vola ai quarti (Di domenica 7 febbraio 2021) L’Igor Gorgonzola Novara chiude in bellezza la Pool E della CEV Champions League femminile 2020/2021. Le azzurre si qualificano ai quarti di finale da prime del girone, con un solo punto concesso al Police nel primo torneo. Nelle due “mini-bolle”, previste dalla nuova formula adottata dalla CEV e valide per gli ottavi di finale, la formazione di Lavarini ha infatti ottenuto 6 vittorie in altrettante partite, di cui solo una al tie-break, quella contro le polacche appunto. Dominio totale invece nel secondo torneo, dove Novara ha vinto tutte le tre sfide i quattro set. Il club piemontese si è così qualificato ai quarti di finale ed ora attende di scoprire la prossima avversaria. CEV Champions League: ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 7 febbraio 2021) L’Igor Gorgonzolachiude in bellezza laE della CEVfemminile 2020/. Le azzurre si qualificano aidi finale da prime del girone, con un solo punto concesso al Police nel primo torneo. Nelle due “mini-bolle”, previste dalla nuova formula adottata dalla CEV e valide per gli ottavi di finale, la formazione di Lavarini ha infatti ottenuto 6 vittorie in altrettante partite, di cui solo una al tie-break, quella contro le polacche appunto. Dominio totale invece nel secondo torneo, doveha vinto tutte le tre sfide i quattro set. Il club piemontese si è così qualificato aidi finale ed ora attende di scoprire la prossima avversaria. CEV: ...

