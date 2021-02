Botte della maestra ai bimbi? Non è violenza (Di domenica 7 febbraio 2021) Il giudice rimette in libertà l'insegnante arrestata in flagranza di reato: "Tre ceffoni in 15 giorni non sono maltrattamenti" Leggi su quotidiano (Di domenica 7 febbraio 2021) Il giudice rimette in libertà l'insegnante arrestata in flagranza di reato: "Tre ceffoni in 15 giorni non sono maltrattamenti"

