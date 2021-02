"Voi chi? Io non sono Travaglio", è rissa tra Di Pietro e Peter Gomez (Di sabato 6 febbraio 2021) Francesca Galici Peter Gomez non vuole prendersi l'etichetta di grillino e lo rimarca a gran voce a Di Pietro prendendo le distanze da Travaglio In questi giorni i nervi sono tesi, tesissimi. A più livelli, l'uscita di scena di Giuseppe Conte in maniera così rocambolesca ha dato molto fastidio e anche dalle parti de Il fatto quotidiano la situazione non è particolarmente serena. Marco Travaglio è pressoché sparito dai radar dopo mesi in cui era quasi onnipresente in tv a difendere il governo di Giuseppe Conte. È tornato, invece, in video Peter Gomez che su La7 ha avuto uno scontro piuttosto acceso con Antonio Di Pietro proprio sulle posizioni assunte dalla testata di cui lui è direttore per quanto concerne il web. nodo ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 6 febbraio 2021) Francesca Galicinon vuole prendersi l'etichetta di grillino e lo rimarca a gran voce a Diprendendo le distanze daIn questi giorni i nervitesi, tesissimi. A più livelli, l'uscita di scena di Giuseppe Conte in maniera così rocambolesca ha dato molto fastidio e anche dalle parti de Il fatto quotidiano la situazione non è particolarmente serena. Marcoè pressoché sparito dai radar dopo mesi in cui era quasi onnipresente in tv a difendere il governo di Giuseppe Conte. È tornato, invece, in videoche su La7 ha avuto uno scontro piuttosto acceso con Antonio Diproprio sulle posizioni assunte dalla testata di cui lui è direttore per quanto concerne il web. nodo ...

