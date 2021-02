Venezia-Cantù | data | orario | tv e diretta streaming basket Serie A1 2020 2021

(Di sabato 6 febbraio 2021) Umana Reyere Acqua S. Bernardosi sfidano nel 19° turno diA1. I campioni d’Italia sono senz’altro, insieme a Sassari, la squadra più in forma del campionato: i lagunari sono reduci da cinque vittorie consecutive e sono secondi (pur con una partita in più giocata) a pari merito con Brindisi e Sassari.ha smosso la propria classifica vincendo l’ultima partita contro Varese, ma la situazione rimane nera: i punti di vantaggio sui biancorossi ultimi sono due, ma bisogna considerare anche le due partite in più giocate. Domenica 7 febbraio alle ore 18.30 inizierà il match che sarà trasmesso insu Eurosport Player. SEGUI IN-CANTU’ SportFace.

REYER1872 : RT @LegaBasketA: Ore 1??8??:3??0?? domani su - LegaBasketA : Ore 1??8??:3??0?? domani su - PallCantu : ?? Venezia-Cantù, il pre-partita: le immagini degli allenamenti e le parole di coach Bucchi e Bayehe ???? - SportandoIT : Serie A UnipolSai: Umana Reyer Venezia – Acqua S.Bernardo Cantù - BasketItalyit : Le parole di Piero Bucchi coach della Pallacanestro Cantù alla vigilia della sfida contro la Reyer Venezia -

Maarriva da una vittoria e ha voglia " oltre che la necessità " di piazzare prima o poi un colpo a sorpresa. Epotrebbe essere l'occasione giusta: "La settimana è filata via bene, in ...... 4° di ritorno del campionato di serie A1 che vedrà però domani alle 18.30 la Pallacanestroimpegnata sul campo della Reyercampione d'Italia in carica. Come detto sarà l'anticipo di ...