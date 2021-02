Uomini e Donne, ecco quando verrà registrata la scelta di Sophie (Di sabato 6 febbraio 2021) Sophie Codegoni è vicinissima alla scelta che a quando pare avverrà nei prossimi giorni. Per la precisione, stando ai rumors, la tronista di Uomini e Donne sarebbe già pronta e avrebbe potuto già scegliere questa settimana, ma gli autori di Maria De Filippi preferiscono prima mandare in onda la scelta di Davide Donadei (registrata la scorsa settimana), onde evitare di togliere attenzione a questo momento importante. La scelta di Sophie Codegoni è imminente La scelta di Davide, infatti, è la seconda di questa edizione del programma, ma in un certo senso è la prima “vera”. Il trono della collega Jessica Antonini, infatti, è stato alquanto anomalo dal momento che la trentenne romana ha scelto subito e ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 6 febbraio 2021)Codegoni è vicinissima allache apare avnei prossimi giorni. Per la precisione, stando ai rumors, la tronista disarebbe già pronta e avrebbe potuto già scegliere questa settimana, ma gli autori di Maria De Filippi preferiscono prima mandare in onda ladi Davide Donadei (la scorsa settimana), onde evitare di togliere attenzione a questo momento importante. LadiCodegoni è imminente Ladi Davide, infatti, è la seconda di questa edizione del programma, ma in un certo senso è la prima “vera”. Il trono della collega Jessica Antonini, infatti, è stato alquanto anomalo dal momento che la trentenne romana ha scelto subito e ...

