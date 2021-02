‘Uomini e Donne’ | dopo le accuse di Alfonso Barone arriva la replica di Nicole Vinti che fornisce la sua versione dei fatti

Leggi su isaechia

(Di sabato 6 febbraio 2021) Di recente abbiamo ricevuto una segnalazione da parte dell’ex cavaliere del Trono Over, in merito ad una presunta relazione intrattenuta in passato con la dama, attualmente impegnata nella conoscenza con Carlo e Armando Incarnato, come potete leggere QUI. Oggi,ha voluto contattare la redazione di IsaeChia per raccontare la suadeie smentire quanto detto dall’ex cavaliere: Non ho promesso nulla a quest’uomo, né tantomeno che andavo lì per una puntata. E’ vero ci siamo sentiti a dicembre. Mi divertiva vedere le sue dirette, mi sembrava una persona simpatica. Niente di più. Il signorvoleva festeggiare insieme a me la notte di Capodanno tant’è che chiamava ripetutamente ...