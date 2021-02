Ultime Notizie Roma del 06-02-2021 ore 11:10 (Di sabato 6 febbraio 2021) Romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio vengono le consultazioni di draghi che stamattina vede lega e Movimento 5 Stelle è previsto un pre vertice dirigenti del movimento con Grillo cui dovrebbe partecipare anche con te fondatore 5 Stelle apre al ex presidente del vice oggi farà parte della delegazione che lo incontra ieri no invece di Fratelli d’Italia al governo draghi Salvini chiede ministri della Lega a Renzi assicura il sostegno a prescindere da parte di Italia viva oggi l’arrivo in Italia delle prime 250000 dosi di vaccino anti covid e astrazeneca superato intanto 4 milione numero di italiani che ha effettuato anche richiamo vaccinale l’indice RT resta stabile allo zero 84 mentre il di positività risale al 5,2% e preoccupano le varianti del virus altri 377 decessi Restano invariati i colori delle regioni ... Leggi su romadailynews (Di sabato 6 febbraio 2021)dailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio vengono le consultazioni di draghi che stamattina vede lega e Movimento 5 Stelle è previsto un pre vertice dirigenti del movimento con Grillo cui dovrebbe partecipare anche con te fondatore 5 Stelle apre al ex presidente del vice oggi farà parte della delegazione che lo incontra ieri no invece di Fratelli d’Italia al governo draghi Salvini chiede ministri della Lega a Renzi assicura il sostegno a prescindere da parte di Italia viva oggi l’arrivo in Italia delle prime 250000 dosi di vaccino anti covid e astrazeneca superato intanto 4 milione numero di italiani che ha effettuato anche richiamo vaccinale l’indice RT resta stabile allo zero 84 mentre il di positività risale al 5,2% e preoccupano le varianti del virus altri 377 decessi Restano invariati i colori delle regioni ...

