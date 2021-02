Ugo Foscolo | la patria | l’amore e l’infelicità

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 6 febbraio 2021) Ugo, uno dei più grandi autori italiani tra XVIII e XIX secolo vive una vita breve ma intensa. Costretto a continui esili e fughe per via delle persecuzioni politiche, scrive alcune tra le opere più note della nostra letteratura, tra un capo e l’altro dell’Italia. Dalle liriche, piene di sentimento e intimità, al primo romanzo epistolare “Ultime lettere a Jacopo Ortis“, Ugoracconta la sua storia, irrequieta e vagabonda. Origini e influenze di UgoE’ il 6 Febbraio 1778 quando Ugonasce nell’isola greca di Zakyntos, oggi nota meta turistica col nome di Zante. Nella sua modesta famiglia, trova comunque il modo per studiare e coltivare la passione per la letteratura che fin da piccolo gli si palesa. La vocazione da autore però arriva più tardi. Quando appena ventenne conosce i salotti ...