Serie A 2020/2021: ecco la classifica dei pali e delle traverse colpite e subite (Di sabato 6 febbraio 2021) "Scusi chi ha fatto palo?". Alzi la mano chi non ha mai sentito o detto almeno una volta nella vita la frase del ragionier Ugo Fantozzi. Frase che rimane d'attualità nel mondo del calcio se rapportata agli indici di fortuna e sfortuna. pali, traverse, occasioni da gol fallite in maniera clamorosa o per colpa della sfortuna: una classifica particolare, curiosa, ma che comunque può dare un'indicazione su come è andata la stagione per le rispettive squadre. ecco, quindi, di seguito la classifica aggiornata dei pali e traverse colpiti e di quelle subite, del campionato di Serie A 2020/2021 LA classifica DEI RIGORI AGGIORNATA LA classifica DEI pali E ...

