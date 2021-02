Romania | bambino di 6 settimane muore dopo il battesimo

(Di sabato 6 febbraio 2021) Neonato di 6perde la vitail suoa causa di un arresto cardiaco. Polemiche contro il rituale della chiesa ortodossa romena. Ina Suceava, undi appena 6ha perso la vitail suo. Il piccolo è morto subitoil rito religioso a causa di un arresto cardiaco. Il bimbo è stato portato all’ospedale ma purtroppo non c’è stato niente da fare. Dall’autopsia del corpo del neonato è stata rivelata presenza di liquido nei polmoni. L’episodio ha creato non poche polemiche contro le pratiche della chiesa ortodossa romena. I pubblici ministeri hanno aperto un’inchiesta per omicidio colposo nei confronti del sacerdote che effettuato il ...

Battesimo, la polemica sulla riforma del rito Il prelato ha dichiarato al sito web romeno Adevarul di credere che in futuro la pratica di immergere unnell'acqua sarà rivista e sarà presa la '...Tragedia indove un neonato è morto dopo un battesimo "violento". Come riferito da numerosi organi di ... "Ilpiangeva " le parole del padre della piccola vittima a Monitorul de Suceava - ...Più dell’80% dei romeni sono ortodossi e nel Paese, secondo recenti sondaggi, la chiesa è l’istituzione che gode di maggiore fiducia In risposta, Vasile Banescu, portavoce della chiesa ortodossa, ha s ...Un neonato di sei settimane è morto annegato durante il battesimo. Accade in Romania, nella città nord orientale di Suceava, dove un bimbo è andato in arresto cardiaco dopo essere stato immerso per tr ...