Roma, Villar: 'Pronti per la Juve. Scudetto? Non ci pensiamo' (Di sabato 6 febbraio 2021) Roma - Poche ore e sarà Juventus - Roma. Gonzalo Villar giocherà ancora una volta titolare , il ragazzo classe '98 si è preso un posto fisso da titolare e sta continuando a stupire per le sue qualità ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 6 febbraio 2021)- Poche ore e saràntus -. Gonzalogiocherà ancora una volta titolare , il ragazzo classe '98 si è preso un posto fisso da titolare e sta continuando a stupire per le sue qualità ...

DiMarzio : #SerieA | #Villar lancia la sfida in vista di #JuventusRoma - PagineRomaniste : #Villar: '#Mkhitaryan è spettacolare, un giocatore incredibile. Mi ha aiutato molto' #ASRoma - PagineRomaniste : #Villar: 'Sono cresciuto in personalità. Mi occupo di stabilire il ritmo, ma mi sto preparando a vincere anche i du… - romanewseu : #Villar: “Vincere con la Juve sarebbe una svolta. Roma la scelta giusta per me. #Dzeko? Siamo una famiglia” #ASRoma… - sportli26181512 : #Roma, Villar: 'Pronti per la Juve. Scudetto? Non ci pensiamo': Le parole del centrocampista giallorosso: 'Non dobb… -