Lo stile al tempo del Covid: felpe, tute e ciabatte (ma couture) (Di sabato 6 febbraio 2021) Come vestirsi in smart working? guarda le foto Lo stilista Karl Lagerfeld diceva che «quando perdi il controllo della tua vita, ti compri una tuta». Non le apprezzava proprio il kaiser della moda. Oggi sarebbe stato più profetico di Cassandra. Quando lo scorso aprile, durante il primo lockdown, Anna Wintour, la direttrice di Vogue Usa, è apparsa su Instagram con una maglia a righe e una tuta rossa, gli appassionati di moda hanno capito che il mondo non sarebbe stato più lo stesso. Il mondo, in effetti, poi è cambiato davvero. Quel che non potevamo immaginare ancora è che il look “da casa” e da “divano” (compreso il ... Leggi su iodonna (Di sabato 6 febbraio 2021) Come vestirsi in smart working? guarda le foto Lo stilista Karl Lagerfeld diceva che «quando perdi il controllo della tua vita, ti compri una tuta». Non le apprezzava proprio il kaiser della moda. Oggi sarebbe stato più profetico di Cassandra. Quando lo scorso aprile, durante il primo lockdown, Anna Wintour, la direttrice di Vogue Usa, è apparsa su Instagram con una maglia a righe e una tuta rossa, gli appassionati di moda hanno capito che il mondo non sarebbe stato più lo stesso. Il mondo, in effetti, poi è cambiato davvero. Quel che non potevamo immaginare ancora è che il look “da casa” e da “divano” (compreso il ...

Galise1907 : Stile senza tempo #Galise #TheBridgeItaly #Corato @ Galise - yousuckanyway97 : @BuongiornoTrash @Clorug24 Che poi va anche bene guardarsi un programma trash per passare il tempo, ma sottolineand… - robsalnitro : @yenisey74 @natascia725 Uno stile diverso dal solito ma bello. Invece ho iniziato tempo fa a leggere Vivere per rac… - Emma78200620 : @schiacciaxnoci un po’ di tempo fa ti ho vista su instagram e hai uno stile della madonna amo - Ealloraditelo : #Tosa fa il punto del #congresso #PD. Se avessimo saputo che sarebbe bastato un singolo banchetto in una unica pia… -