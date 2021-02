La mamma di Stefano Sala in casa per abbracciare Dayane Mello: “Non sei sola” (Di sabato 6 febbraio 2021) Un altro momento molto toccante nella puntata del Grande Fratello VIP 5 in onda il 5 febbraio 2021, ha visto Dayane Mello e la madre del suo ex compagno Stefano Sala, protagoniste. Le due, hanno un legame molto forte. Sono i nonni della piccola Sofia a prendersi cura della bambina mentre Dayane viaggia in giro per il mondo per lavoro. E da quando si sono conosciute, come hanno raccontato entrambe, tra loro è nato un legame fortissimo, anche se non sono mancati i momenti difficili perchè stare vicino a Dayane, non è facile. Ma Simona ha deciso di andare a dare un fortissimo abbraccio alla Mello, per farle capire che non è da sola e anche fuori dalla casa ha la sua famiglia pronta a starle vicino e a sostenerla. L’incontro tra ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 6 febbraio 2021) Un altro momento molto toccante nella puntata del Grande Fratello VIP 5 in onda il 5 febbraio 2021, ha vistoe la madre del suo ex compagno, protagoniste. Le due, hanno un legame molto forte. Sono i nonni della piccola Sofia a prendersi cura della bambina mentreviaggia in giro per il mondo per lavoro. E da quando si sono conosciute, come hanno raccontato entrambe, tra loro è nato un legame fortissimo, anche se non sono mancati i momenti difficili perchè stare vicino a, non è facile. Ma Simona ha deciso di andare a dare un fortissimo abbraccio alla, per farle capire che non è dae anche fuori dallaha la sua famiglia pronta a starle vicino e a sostenerla. L’incontro tra ...

clexa_griffin : RT @mezzosangue08: S 'scegli cosa ti fa stare meglio c D' cosa vuole la bubi' S 'che te lo dico a fare la bubi è come te e Stefano... Compe… - riccardochic : in pochi hanno dato le giuste attenzioni alla mamma di stefano sala che si comporta da MAMMA con dayane nonostante… - Martina53030314 : Mamma mia Stefano ti amoooo cazzo #gregorelli - Clarinhaeushipo : RT @infoitcultura: Dayane Mello, l’abbraccio della mamma di Stefano Sala: “Non sei sola” - infoitcultura : Dayane Mello, l’abbraccio della mamma di Stefano Sala: “Non sei sola” -