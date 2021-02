Giorgino contro Mentana | è guerra di maratone tra Rai1 e La7

AndreaParre87 : Con questa crisi #Rai1 ha provato definitivamente a rafforzare la sua maratona per scardinare il monopolio di #La7.… - BISLACCO3 : RT @MasterAb88: Da segnalare la catastrofe Del #paradisodellesignore che scende al 10,8% spostato di orario. #Pomeriggio5 al record contr… - 95_addicted : RT @MasterAb88: Da segnalare la catastrofe Del #paradisodellesignore che scende al 10,8% spostato di orario. #Pomeriggio5 al record contr… - MasterAb88 : Da segnalare la catastrofe Del #paradisodellesignore che scende al 10,8% spostato di orario. #Pomeriggio5 al reco… - ManuelaPerrone : RT @Lupo1960: @ManuelaPerrone da Giorgino al @tg1 con il mitico Massimo Franco e il famigerato @a_padellaro 1 donna contro 3 ma comunque #g… -

Ultime Notizie dalla rete : Giorgino contro

Tv Fanpage

Se su La7 Mentana invade lo spazio di programmi come L'Aria che Tira, Tagadà e Atlantide, in continuità con il suo tono di voce,"ruba" la linea al Paradiso delle Signore, La Prova del Cuoco ...Ascolti Tv, dati Auditel ieri, 19 gennaio 2021: Speciale Tg1 - Porta a PortaViaggio nella ... Speciale Tg1 seguito da Porta a Porta , Francescoe Bruno Vespa hanno raccontato in ...Con l’ultima crisi di governo e le consultazioni di Draghi, Rai1 prova definitivamente a contrastare il monopolio di Mentana sul racconto della ...Ascoli Piceno .- Le donne di Ascoli e San Benedetto scenderanno in piazza sabato 6 febbraio ad Ascoli e San Benedetto, per difendere la legge 194 sull’interruzione volontaria di gravidanza. La manifes ...