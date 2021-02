Fonseca: “Non esistono vittorie morali, ma sono orgoglioso della squadra” (Di sabato 6 febbraio 2021) Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha commentato così la sconfitta con la Juventus ai microfoni di Sky Sport. Penso che siamo stati bene per tutta la partita, ma non possiamo dimenticare che abbiamo affrontato la Juventus, che si è difesa. I numeri restano numeri, ha vinto la partita la squadra che ha fatto più gol. Noi abbiamo tirato di più e abbiamo avuto più calci d’angolo, ma il calcio è così. Abbiamo avuto il coraggio di imporre il nostro gioco qui. Poi abbiamo affrontato una squadra che si è difesa con molti uomini a ridosso dell’area. Abbiamo sbagliato nelle ultime decisioni. Dzeko? Tutta la squadra ha risposto bene. La squadra non è preparata per far giocare lui e Mayoral insieme e non avevamo nemmeno bisogno di farlo durante la gara. Dzeko era pronto a giocare, non è stato ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 6 febbraio 2021) Paulo, allenatoreRoma, ha commentato così la sconfitta con la Juventus ai microfoni di Sky Sport. Penso che siamo stati bene per tutta la partita, ma non possiamo dimenticare che abbiamo affrontato la Juventus, che si è difesa. I numeri restano numeri, ha vinto la partita lache ha fatto più gol. Noi abbiamo tirato di più e abbiamo avuto più calci d’angolo, ma il calcio è così. Abbiamo avuto il coraggio di imporre il nostro gioco qui. Poi abbiamo affrontato unache si è difesa con molti uomini a ridosso dell’area. Abbiamo sbagliato nelle ultime decisioni. Dzeko? Tutta laha risposto bene. Lanon è preparata per far giocare lui e Mayoral insieme e non avevamo nemmeno bisogno di farlo durante la gara. Dzeko era pronto a giocare, non è stato ...

