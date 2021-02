Febbraio decisivo per la serie A, ma il Napoli presenta ancora difficoltà (Di sabato 6 febbraio 2021) Paolo Del Genio nel corso di “A Tutto Napoli”, su Tele A, parla della situazione odierna in casa Napoli. Paolo Del Genio fa un resoconto … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 6 febbraio 2021) Paolo Del Genio nel corso di “A Tutto”, su Tele A, parla della situazione odierna in casa. Paolo Del Genio fa un resoconto … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

uerterina : @margbonit sì certo, nel periodo di fuoco decisivo tra fine febbraio e marzo lui Gori e Regione Lombardia hanno scatenato il contagio - LuigiBevilacq17 : RT @MarcoZH11: #Inter, ci sono molte scadenze da rispettare a livello fiscale a marzo e, per questo, febbraio potrebbe essere il mese decis… - GoldelNapoli : ?Sarà un mese impegnativo per gli azzurri??Ecco cosa ci aspetta?? - davidedm_91 : Questa mattina all'alba il Senato ha votato il pacchetto di aiuti economici anti #Covid, con il SI decisivo di Kama… - nerazzurriamo2 : RT @MarcoZH11: #Inter, ci sono molte scadenze da rispettare a livello fiscale a marzo e, per questo, febbraio potrebbe essere il mese decis… -