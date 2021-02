Di Maio si converte sulla via di Draghi | ' Ha un profilo prestigioso | va ascoltato'

(Di sabato 6 febbraio 2021) Citando Virgilio si potrebbe dire: quantum mutatis ab illo. Certo Giggino da Avellino non è e non è mai stato il prode Ettore ma se prendiamo per buona la metafora si potrebbe ricordare che chi fa ...

globalistIT : -

Ultime Notizie dalla rete : Maio converte

Corriere della Sera

Grillo alle consultazioni? Sarà presente, sottolinea Di, "perché la posta in gioco del paese è altissima e lui sa sempre guardare lontano". Il voto su Rousseau? "Si è votato sia per il Conte I ...Maker Faire, sottolinea il ministro Di, rientra nel piano di potenziamento delle fiere ... L'idea della valvola cheil boccaglio della maschera in un adattatore per i tubi dell'ossigeno ...L'ex capo politico grillino prova a placare la rivolta della base: "Abbiamo detto che lo ascolteremo, è giusto farlo. E lo faremo partendo dai temi".Draghi convertito alla MMT, Teoria Monetaria Moderna? Sarebbe una svolta inutile e banale: la riflessione di Marcotti.