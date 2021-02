Covid, Minelli: “Molecole naturali possibile scudo” (Di sabato 6 febbraio 2021) Da alcune Molecole naturali potrebbe arrivare un scudo per l’infezione da nuovo coronavirus. “E’ rigenerativa quella medicina che si occupa di promuovere e attivare le naturali capacità riparative del nostro organismo. Una sua corretta attuazione presuppone necessariamente una profonda conoscenza dei meccanismi cellulari e molecolari che sono alla base delle singole malattie. A queste pratiche non poteva evidentemente sfuggire la Covid-19, in relazione alla quale davvero tanti sono oramai gli studi già avviati e finalizzati a proporre, con cognizione di causa, l’impiego preventivo e curativo del cibo nei confronti dell’infezione da Sars-CoV-2”, spiega all’Adnkronos Salute l’immunologo Mauro Minelli, responsabile per il Sud della Fondazione italiana di medicina personalizzata. “A ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 6 febbraio 2021) Da alcunepotrebbe arrivare unper l’infezione da nuovo coronavirus. “E’ rigenerativa quella medicina che si occupa di promuovere e attivare lecapacità riparative del nostro organismo. Una sua corretta attuazione presuppone necessariamente una profonda conoscenza dei meccanismi cellulari e molecolari che sono alla base delle singole malattie. A queste pratiche non poteva evidentemente sfuggire la-19, in relazione alla quale davvero tanti sono oramai gli studi già avviati e finalizzati a proporre, con cognizione di causa, l’impiego preventivo e curativo del cibo nei confronti dell’infezione da Sars-CoV-2”, spiega all’Adnkronos Salute l’immunologo Mauro, responsabile per il Sud della Fondazione italiana di medicina personalizzata. “A ...

