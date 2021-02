Covid, Johnson: “In Gran Bretagna continui progressi, ma non è finita” (Di sabato 6 febbraio 2021) Il premier britannico Boris Johnson ha rivelato i progressi della nazione in merito alla lotta al Covid-19, “ma non è finita” ammette “Ci sono stati diversi progressi incoraggianti nel corso di questa settimana nella lotta al Covid-19, ma non è ancora finita”, queste le parole del premier britannico Boris Johnson che poi ha rivolto un L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 6 febbraio 2021) Il premier britannico Borisha rivelato idella nazione in merito alla lotta al-19, “ma non è” ammette “Ci sono stati diversiincoraggianti nel corso di questa settimana nella lotta al-19, ma non è ancora”, queste le parole del premier britannico Borische poi ha rivolto un L'articolo proviene da Inews.it.

