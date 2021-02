Classifica Coppa del Mondo snowboard parallelo 2021 | Aaron March resta in testa per un punto!

(Di sabato 6 febbraio 2021) La tappa delladeldiscattata oggi a Bannoye, in Russia, vede, per quel che riguarda i colori azzurri, il terzo posto di Mirko Felicetti. Fuori dai migliori sedici, ma almeno l’italiano conserva ladellagenerale, con un solo punto di margine sul russo Igor Sluev. CLASSIFICEDELITA 266 2 SLUEV Igor RUS 265 3 PROMMEGGER Andreas AUT 242 4 KARL Benjamin AUT 239 5 LOGINOV Dmitry RUS 2226 FISCHNALLER Roland ITA 1917 CORATTI Edwin ITA 188 8 KOSIR Zan SLO 185 9 KARLAGACHEV Dmitriy RUS 16810 BAGOZZA Daniele ITA 16614 FELICETTI Mirko ITA 14525 BORMOLINI ...

La tappa della Coppa del Mondo di snowboard parallelo scattata oggi a Bannoye, in Russia, vede, per quel che riguarda i colori azzurri, il terzo posto di Mirko Felicetti. Fuori dai migliori sedici Aar ...