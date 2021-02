Basket Serie A1 2020/2021, Fortitudo Bologna-Dinamo Sassari 79-89: cronaca e tabellino (Di sabato 6 febbraio 2021) Il Banco di Sardegna Sassari sbanca il campo della Fortitudo Bologna con il punteggio di 79-89 ed esce con due punti dall’anticipo della 19° giornata della Serie A1 2020/2021. La squadra di Pozzecco rimonta gli emiliani che nei primi due periodi sono stati al comando della sfida con un discreto margine. Il vento cambia nell’ultimo quarto quando il Banco di Sardegna prende la fuga e va prendersi il successo. RECAP – Parte bene la Fortitudo che prende il +5 nelle primissime battute (9-4). Le effe tengono margine per tutto il primo periodo, trovando una buona continuità in esecuzione, cosa che Sassari fa prevalentemente dal pitturato, sbagliando invece da fuori qualche tiro di troppo. A fine primo quarto il punteggio è di 23-19 per i padroni di casa. ... Leggi su sportface (Di sabato 6 febbraio 2021) Il Banco di Sardegnasbanca il campo dellacon il punteggio di 79-89 ed esce con due punti dall’anticipo della 19° giornata dellaA1. La squadra di Pozzecco rimonta gli emiliani che nei primi due periodi sono stati al comando della sfida con un discreto margine. Il vento cambia nell’ultimo quarto quando il Banco di Sardegna prende la fuga e va prendersi il successo. RECAP – Parte bene lache prende il +5 nelle primissime battute (9-4). Le effe tengono margine per tutto il primo periodo, trovando una buona continuità in esecuzione, cosa chefa prevalentemente dal pitturato, sbagliando invece da fuori qualche tiro di troppo. A fine primo quarto il punteggio è di 23-19 per i padroni di casa. ...

